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Çin’de ithal kütük fiyatları yerel fiyatlardaki yükseliş ve üretim kısıtlamaları sonucu artmaya devam ediyor

Kütük tedarikçileri Çin'e verdikleri fiyatları artırmaya devam ediyor.

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