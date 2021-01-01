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Çin’de ithal kütük fiyatları yeni bağlantıların ardından daha da arttı, üretim kesintilerine yönelik endişe sürüyor

Çin piyasasında olumlu beklentiler hakim oldu ve ithal kütük fiyatları bugün itibarıyla daha da arttı.

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