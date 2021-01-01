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Çin’de ithal kütük fiyatları daha da yükseldi, piyasa Vietnam’da beklenen ihracat vergisini değerlendiriyor

Çin’de ithal kütük fiyatları, bu hafta başında gerçekleştirilen bir dizi bağlantının ardından daha da yükseldi.

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