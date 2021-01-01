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Çin’de ithal kütüğe yönelik karşı teklifler haftanın sonuna kadar geriledi, ancak Hindistan çıkışlı son ihale yüksek seviyeden kapandı

Bu haftanın sonunda Çin ithal kütük piyasasındaki beklentiler, inşaat demiri piyasasının zayıflaması, Corona vakalarının ...

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