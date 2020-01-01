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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de hükümetin emtia fiyatlarını kontrol altına almak için devreye girmesiyle yerel uzun mamul fiyatları 86-97$/mt düştü

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, ortalama 86-97$/mt seviyesinde sert düşüş gösterdi.

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