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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de elektrik tüketimindeki kesintilerin talep açısından endişelere yol açması sebebiyle düşük fiyattan ithal kütük alımı yapıldı

Geçtiğimiz haftanın sonundan beri, Çin’de ithal kütük fiyatları baskı altında ve düşük fiyatlardan birkaç bağlantı yapıldığı bildirildi.

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