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Çin’de ASEAN çıkışlı kütük fiyatları artmaya devam etti, uzun teslimat süreleri ticareti engelliyor

ASEAN’ın önde gelen kütük tedarikçileri Çin’e verdikleri teklifleri artırmaya devam etti. Piyasadaki beklentiler olumlu olsa da, ...

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