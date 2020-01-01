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Çin yine daha yüksek fiyatlardan kütük ithal etti, yerel fiyatlar da yükseldi

Çinli kütük alıcıları bu hafta, yine daha yüksek fiyatlardan ithalat yaptı ve vergisiz ithal edebildikleri Güneydoğu Asya çıkışlı kütüğü tercih etti.

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