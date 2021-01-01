﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 34. Hafta



Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın
25 Ağu 21 BDT çıkışlı kütük fiyatları 600$/mt FOB seviyesine yaklaştı
25 Ağu 21 Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları biraz daha gevşedi
25 Ağu 21 Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları durgun talep ve düşen hammadde ...
25 Ağu 21 Çin iyileşen beklentiler nedeniyle ASEAN çıkışlı kütük alımlarına yeniden ...
25 Ağu 21 Kardemir kütük satışlarını uzun bir aranın ardından açtı

Günlük Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Demir cevheri - 62% Fe, CFR Çin, $/mt -1,33
Hurda - HMS I/II 80:20, CFR Türkiye, $/mt -1,11
Kütük - CFR Türkiye, $/mt -4,14
İnşaat demiri - FOB Türkiye, $/mt -2,85
İnşaat demiri - Depo çıkışı Türkiye, TL/mt -1,78
Sıcak rulo - CFR Türkiye, $/mt -1,85
Kaplamalı - Boyalı Rulo, Fabrika çıkışı Türkiye, $/mt 0
Tüm fiyatları görmek için tıklayın
Haftalık Çelik Fiyatları
Ürün Haftalık Değişim (%)
Hurda HMS I/II 80:20 CFR Türkiye -2,51
Kütük CFR Türkiye -1,88
Kütük FOB Karadeniz -2,73
İnşaat demiri FOB Türkiye -2,49
Tüm fiyatları görmek için tıklayın
Orbis Çelik Endeksi
  Haftalık Değişim (%)
Türkiye inşaat demiri endeksi -1,86
Türkiye hurda endeksi -1,99
Çin inşaat demiri ihracat endeksi 0
Çin filmaşin yerel piyasa endeksi 0,39
Tüm listeyi görmek için tıklayın
İstatistikler
TÜRKİYE Sıcak Haddelenmiş Rulo İthalat Ocak - Haziran 2021 / mton
Rusya 1.101.487
Ukrayna 611.770
Japonya 206.080
Hi̇ndi̇stan 197.856
Fransa 134.413
Tüm listeyi görmek için tıklayın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.