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Çin yeniden kütük ithalatına başladı, beklendiği üzere fiyatlar yükseldi

Çin, uzun bir tatilin ardından ithal kütük piyasasına döndü ve beklendiği üzere fiyatlar yükseldi.

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