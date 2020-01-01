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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin tekrar yüksek fiyatlardan kütük ithal ediyor, fakat Tangshan’da kısıtlamalar başladı

Geçtiğimiz bir haftalık sürenin genelinde, Çin’de ithal kütük alımları durgundu.

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