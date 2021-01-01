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Çin kütük piyasası yeniden düşerek ithalat için neredeyse hiç umut bırakmadı

Çin’de yerel kütük fiyatları, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki keskin düşüşün ve yakın geleceğe yönelik talep görünümünün ...

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