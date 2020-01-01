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Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları zayıf talep nedeniyle düştü, Güneydoğu Asya’da Hint inşaat demiri fiyatları halen rekabetçi

Geçtiğimiz hafta, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, yerel inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş trendi, zayıf talep ve 1 ...

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