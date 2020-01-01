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Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları sadece Güney Kore’den talep geldiğinden düştü, Güneydoğu Asya’nın karşı teklifleri geriledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları daha da düştü.

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