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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları Güneydoğu Asya ve iç piyasadan gelen taleple yükseldi

Çin’den dış piyasalara verilen filmaşin fiyatları, hem iç piyasa hem de dış piyasadan gelen talep sonucu yükseldi.

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