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Çin çıkışlı filmaşin fiyatları bu hafta 15$/mt arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’den dış piyasalara verilen filmaşin fiyatları 535-545$/mt FOB aralığına yükseldi. 

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