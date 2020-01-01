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Cezayir’in yerel ve ihracat uzun mamul fiyatları yükselmeye devam ediyor

Cezayir’de hem yerel hem de ihracat piyasasındaki uzun mamul fiyatları hafta boyunca önemli ölçüde arttı.

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