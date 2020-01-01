﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir’de uzun mamul fiyatları global piyasadaki düşüş sebebiyle revize edildi

Cezayir’de yerel uzun mamul fiyatları, global piyasadaki düşüş trendi sonucu Ocak ayının sonuna kıyasla ciddi anlamda aşağı çekildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.