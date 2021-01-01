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< Uzun Ürünler ve Kütük

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları zayıf talep nedeniyle çoğunlukla düştü

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde, Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları 70-100 BGN/mt (36-51€/mt) düşüş gösterdi.

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