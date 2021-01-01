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Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları sınırlı arz nedeniyle yükseldi

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları, çoğunlukla piyasadaki kısıtlı arz nedeniyle önemli bir artış gösterdi.

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