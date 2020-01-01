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Bulgaristan’da uzun mamul fiyatları önemli oranda yükseldi

Bulgaristan’da yerel uzun mamul fiyatları, ithal hurda segmentindeki pozitif görünüm sonucu yükseldi.

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