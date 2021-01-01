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Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları tekrar yükseldi

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen CA-50 kalite inşaat demiri teklifleri, iki hafta önceki 850$/mt FOB seviyesinden ...

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