﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen inşaat demiri teklifleri değişmedi

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen CA-50 kalite inşaat demiri teklifleri, iki hafta önceki 860$/mt FOB seviyesine ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.