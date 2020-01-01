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Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları yatay seyretmeye devam etti

Brezilya’dan Güney Amerika ülkelerine verilen CA-50 kalite inşaat demiri referans fiyatları 680-700$/mt FOB aralığında yer almaya devam ediyor.

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