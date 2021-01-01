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BDT’nin kütük ihracatı alıcıların piyasadan çekilmesiyle durgunlaştı, satıcılar ucuza satış yapmak istemiyor

BDT kütük ihracat piyasası, önde gelen Türk alıcıların piyasadan çekilmesiyle bu hafta minimum faaliyet gösterdi. BDTli büyük ...

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