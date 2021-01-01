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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT’li kütük tedarikçileri Türkiye’deki toparlanmanın ve Çin’e yapılan bağlantıların ardından fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor

BDT’li birçok büyük üretici, tatil öncesinde Çin’e yapılan üç büyük bağlantının ardından sınırlı tonaj kalması sebebiyle kütük tekliflerini geri çekti

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