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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT’li kütük tedarikçileri piyasa yavaşlasa da hala iyimser

Karadeniz Bölgesi’nde BDT çıkışlı kütük için kabul görebilir fiyat aralığı, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen talepten destek görerek yükseldi.

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