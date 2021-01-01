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BDT’li kütük ihracatçıları Türkiye’deki fiyatları baz alarak 40$/mt artış hedefliyor

BDT’li kütük ihracatçıları, Türkiye piyasasındaki keskin artışın ardından hafta ortasında yukarı yönlü beklentiye girerek ...

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