﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT’li kütük ihracatçıları, nadir fiyat sorgularına ve düşük hurda fiyatlarına rağmen tekliflerini yüksek tutuyor

BDT’li kütük ihracatçıları talebin nispeten zayıf olmasına ve Türkiye’deki hurda fiyatlarının bir miktar düşüş göstermesine ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.