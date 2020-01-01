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BDT’li kütük ihracatçıları, Çin’den gelen karşı tekliflerin yükselmesiyle fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor

BDT’li kütük ihracatçıları, Akdeniz piyasasındaki kabul edilebilir fiyat seviyesi düşük olsa da, fiyatlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor.

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