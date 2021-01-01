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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT kütük piyasasında beklentiler hurda fiyatlarındaki düşüşün ardından yeniden kötüleşti

BDT’li kütük ihracatçıları, düşük fiyatlardan gerçekleştirilen ithal hurda bağlantılarının duyulduğu dünden itibaren Türkiye’ye ...

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