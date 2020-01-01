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BDT çıkışlı uzun mamul fiyatlarının Ocak ortasına kadar netleşmesi bekleniyor

Yeni yıl sonrasındaki il haftada BDT’li çelik üreticileri uzun mamul teklifleri için ihracat piyasalarında pek yoktu.

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