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BDT çıkışlı kütük zayıf talep nedeniyle hafifçe düşerken, navlun artışta

BDT çıkışlı kütük piyasasındaki koşullar zayıf seyrini sürdürdü ve Çin’den gelen olumsuz sinyaller baskıyı artırdı. Büyük ...

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