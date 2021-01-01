﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük satışları alıcılar beklemede ve üreticiler indirime mesafeli olduğu için durgun

Bu hafta BDT’den dış piyasalara yapılan kütük satışları, temel pazarlarda bazı alıcıların stok alım yapmış olmaları ve ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.