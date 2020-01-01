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BDT çıkışlı kütük fiyatları tatil öncesi 600$/mt FOB’un üzerine çıktı

BDT’li kütük ihracatçıları satış fiyatlarını 600$/mt FOB’un üzerine çıkarmakta ısrarcı oldu ve bu ısrar Orta Doğu’ya yapılan bir satışta sonuç verdi.

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