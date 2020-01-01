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< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları talep durgun olduğu için baskı altında, beklentiler karışık

BDT çıkışlı kütük fiyatları temel satış pazarlarında talebin zayıf olması ve ciddi bir satış yapılamaması sonucu baskı altında kaldı.

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