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BDT çıkışlı kütük fiyatları pazardaki endişe nedeniyle düştü, yalnızca Latin Amerika’ya bir bağlantı yapıldı

BDT çıkışlı kütük fiyatları çoğu alıcı alım yapmadığından daha da düştü.

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