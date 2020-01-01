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BDT çıkışlı kütük fiyatları düşük talep ve zayıf hurda fiyatlarının baskısı altında

Bu hafta BDT çıkışlı kütük fiyatları, alıcıların çoğunun hurda piyasasındaki beklenmedik, sert fiyat düşüşünden sonra ...

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