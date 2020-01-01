﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

BDT çıkışlı kütük fiyatları düştü, haftaya talep artışı ve daha sakin bir piyasa bekleniyor

BDT kütük ihracat piyasasında, Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının düşmesinin tedarikçiler üzerinde baskı yaratması sonucu, belirsizlik hakimdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.