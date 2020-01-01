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BDT çıkışlı kütük fiyatları arttı, teklifler 600$/mt FOB seviyesine kadar çıkıyor

BDT çıkışlı kütük piyasasında yükseliş eğilimi devam etti ve ihracatçılar tekliflerini daha da yükseltti.

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