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BDT çıkışlı kütük fiyatları 600$/mt FOB’a yükseldi, ihracatçılar Latin Amerika ve Asya’ya odaklandı

BDT çıkışlı kütük fiyatları, bu hafta bağlantıların yüksek fiyatlardan gerçekleştirildiği Latin Amerika’dan gelen taleple desteklendi.

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