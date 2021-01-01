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BAE’li filmaşin üreticileri azalan yerel satışlar sebebiyle ihracata yöneldi

Geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yerel filmaşin fiyatları, inşaat demiri segmentindeki ...

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