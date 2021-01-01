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BAE’de filmaşin fiyatlarının zayıf talep sonucu düşmesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bazı filmaşin üreticileri yerel alıcılardan gelen nispeten düşük talep sonucu Temmuz ...

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