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BAE ve Umman’ın kütük talebi durgun seyrederken, Suudi Arabistan alım yapmak istiyor

Son zamanlarda, Körfez ülkelerinde yerel kütük satışları, çoğunlukla karşı teklifler ve teklifler arasındaki dengesizlik nedeniyle yavaşladı.

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