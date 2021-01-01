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Azalan kütük arzı Çin’de ithal kütük fiyatlarını 700$/mt CFR’a yükseltti

Çin’de ithal kütük fiyatları bugün yükselmeye devam ederek 700$/mt CFR ve üzerine çıktı. Artışın nedeni, düşük yerel arz ve ...

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