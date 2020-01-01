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Avrupalı inşaat demiri tedarikçileri Romanya’da aktif

Romanya’da yerel inşaat demiri talebinin son zamanlarda orta seviyelerde yer alması, Avrupalı tedarikçilerin ilgisini çekti.

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