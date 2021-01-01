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Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları son düşüşün ardından yatay seyretti

Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları, bağlantılarda görülen son düşüşün ardından bu hafta yatay seyretti. Hurda ...

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