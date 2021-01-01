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Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları biraz arttı, ancak görünüm zayıf

Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları, daha önce düşük seviyeden teklif verilmesi nedeniyle geçtiğimiz hafta arttı, ...

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