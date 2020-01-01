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Asya’da inşat demiri fiyatları Güneydoğu Asya’daki düşük karşı teklifler ve Çin piyasasındaki zayıflama nedeniyle daha da düştü

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları, yerel inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş trendi ve yağışlı havalara bağlı olarak düşüş gösterdi.

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