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Asya’da inşaat demiri fiyatları karşı tekliflerden 5-10$/mt daha yüksek

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Güneydoğu Asya inşaat demiri ithalat piyasasında yeni bağlantı duyulmadı.

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